Forum Economique Breton : demandez le programme !

(Boursier.com) — La 4e édition du Forum Économique Breton se tiendra les 6 et 7 septembre prochains à Saint-Malo. Devenu en à peine trois ans le rendez-vous incontournable de l'ensemble des acteurs économiques public et privé, le FEB rassemble chaque année davantage de décideurs bretons et de personnalités nationales. Véritable lieu de rencontre, d'échanges, de débats et d'inspiration, le FEB ouvre encore cette année la porte à la co-construction du monde économique de demain...

Cette 4e édition a pour thématique : "Réinventer les modèles pour une croissance régénératrice".

"Les pouvoirs politiques et économiques, poussés par les citoyens et bousculés par la jeunesse, s'accordent sur la nécessité impérative de travailler sur des modèles de croissance qui participent à la régénération des ressources, répondent à l'urgence climatique et de façon plus large à la reconstruction du tissue économique et social. La dimension régénératrice de la croissance lui confère sa légitimité, lui donne du sens et ouvre un champ d'innovation infini".