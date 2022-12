Fortuneo reste en tête du podium des banques les moins chères

(Boursier.com) — Face à l'inflation, les économies possibles sont au coeur des préoccupations des Français... La banque mobile Fortuneo, régulièrement en tête des acteurs les moins chers, révèle que ses clients n'ont payé que 7,11 euros de frais bancaires en moyenne en 2022, soit encore moins que l'année 2021 (7,24 euros).

À noter : plus de 70% de clients n'ont payé aucuns frais bancaires (68,8% en 2021). Alors que le gouvernement a plafonné la hausse des tarifs bancaires à 2% pour 2023, Fortuneo a annoncé une nouvelle fois que sa grille tarifaire resterait inchangée...

"Notre objectif est de construire une relation de confiance avec nos clients, en leur proposant une expérience haut de gamme à un tarif compétitif. Notre modèle rentable nous permet de rester la banque la moins chère de France et le seul acteur à proposer l'intégralité de nos cartes gratuitement et sans frais à l'étranger" commente Gregory Guermonprez, directeur de Fortuneo.

Des frais bancaires au plus bas

-Les clients de Fortuneo ont payé en moyenne 7,11 euros de

frais bancaires en 2022.

-70,6% des clients n'ont payé aucuns frais bancaires

Il est possible de réaliser de grandes économies sur ses frais bancaires en passant par une banque en ligne, en bénéficiant de:

-L'absence totale de frais de tenue de compte

-La gratuité des cartes bancaires (sous conditions)

-L'absence de frais de retrait et de paiement à l'étranger avec toutes les cartes bancaire commercialisées par Fortuneo

-La gratuité également du virement instantané en illimité, ce nouveau moyen de paiement en temps réel.

Conditions tarifaires en vigueur

Pour une qualité de service toujours au rendez-vous...

Aujourd'hui, les utilisateurs sont de plus en plus connectés, ont besoin de services rapides et efficaces. Ils ont aussi de plus en plus de préoccupations sociétales. Au-delà de ses tarifs compétitifs, Fortuneo s'attache à proposer une offre au plus proche des besoins de ses clients :

-Une offre complète de produits d'épargne, assurance-vie et bourse, ainsi que le crédit immobilier et crédit à la consommation,

-Le paiement mobile avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay et FitBit Pay, et Paylib entre amis,

-Le Paiement instantané 100% gratuit,

-Une ouverture de compte avec la carte FOSFO en 7 minutes,

-Un accès facilité à des supports d'investissement responsables, à travers notamment les indicateurs Morningstar et la Sélection Stars 2022,

-Un système de cartes virtuelles, pour payer ses achats en ligne de manière sécurisée,

-Le suivi de vos opérations en temps réel (pour la carte FOSFO) depuis votre application mobile,

-Des conseillers joignables tous les jours jusqu'à 19h en semaine, et le samedi de 9h à 18h.