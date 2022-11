(Boursier.com) — Fortuneo enrichit son offre de paiement mobile avec Paylib entre amis, pour transférer de l'argent immédiatement et gratuitement avec un simple numéro de portable !

La période de Noël approche, et avec elle les fameux remboursements entre amis : pour les cadeaux communs, pour les réservations de vacances... C'est pourquoi la banque en ligne Fortuneo propose la possibilité de simplifier ses remboursements grâce à son nouveau partenaire Paylib - solution de paiement gratuite et 100% française - et son service "Paylib entre amis", complétant sa large gamme de moyens de paiement déjà disponible. Pour toujours plus de fluidité, Paylib entre amis sera directement intégré à l'application bancaire Fortuneo...

Fortuneo simplifie le paiement entre amis grâce à son partenariat avec Paylib

L'adoption du smartphone à grande échelle et le contexte sanitaire ont créé de nouvelles attentes chez les Français : ils sont de plus en plus à la recherche de services mobiles, instantanés et ne nécessitant pas d'espèces.

Le service "Paylib entre amis" proposé par Paylib, apporte une solution innovante, et 100% française, en permettant d'envoyer de l'argent à ceux que l'on souhaite, de compte bancaire à compte bancaire, en utilisant le numéro de téléphone portable comme bénéficiaire.

Grâce à ce partenariat, les remboursements auprès des proches sont simplifiés pour les clients de Fortuneo, qui accèdent à ce service directement dans l'application Fortuneo...