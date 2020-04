Fortuneo encourage les gestes barrières

Fortuneo encourage les gestes barrières









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite à l'impulsion du GIE CB et avec l'appui du groupe Arkéa, Fortuneo annonce relever à 50 euros le plafond de paiement sans contact de toutes ses cartes bancaires afin de minimiser les risques de contamination lors des achats. Cette évolution est effective dès à présent pour les clients Fortuneo sous réserve de la mise à jour par les commerçants de leur terminal de paiement d'ici au 11 mai.

De plus, pour payer sans limite de montant, Fortuneo propose un très large choix de solutions de paiement mobile: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay et Garmin Pay.

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, l'OMS recommande de régler ses achats sans contact pour permettre de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Avec l'augementation du plafond à 50 euros, ce sont plus de 70% des paiements par carte qui pourraient, à terme, être réalisés en mode sans contact dans les commerces.

"Depuis toujours, Fortuneo tient à proposer à ses clients des solutions de paiement innovantes accessibles à tous. Durant cette crise sanitaire le paiement sans contact est sans conteste un geste barrière important. Nous mettons tout en oeuvre pour que son usage soit la plus simple possible pour nos clients." explique Grégory Guermonprez, Directeur Fortuneo