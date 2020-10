Fortuneo : "Donner du sens à son épargne avec le Livret de Développement Durable et Solidaire"

(Boursier.com) — Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) évolue ! Les clients Fortuneo peuvent désormais s'ils le souhaitent reverser, sous forme de dons, les intérêts ou le capital placé sur le LDDS à une ou plusieurs associations. Une déduction fiscale est possible pour chaque don réalisé. Le LDDS offre donc un complément idéal au livret A, pour donner du sens à son épargne et soutenir des associations.

Une sélection de 11 associations en lien avec les valeurs de Fortuneo

Les associations partenaires ont été sélectionnées par Fortuneo, en cohérence avec la Raison d'Être d'Arkéa, par laquelle le groupe bancaire coopératif et territorial s'affirme comme une entreprise solidaire, éthique et inclusive, qui prend en compte les grands enjeux sociétaux et environnementaux. Les partenariats avec les associations s'inscrivent dans la durée et font l'objet d'une attention toute particulière sur l'utilisation des dons.

Solidarités à dimension internationale :

Médecins sans Frontières

Solidarités à dimension internationale et sur le territoire français :

Médecins du Monde

Solidarités sur le territoire français :

Secours populaire français

Banques Alimentaires

Accès à l'emploi :

ADIE - Association pour le droit à l'initiative économique

Accès à la santé : accompagnement des patients et recherche

Association Petits Princes

Institut Pasteur

Accès au logement :

Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés

Transition climatique et la préservation du capital naturel :

France Nature Environnement

Surfrider Foundation Europe

Un acteur territorial emblématique :

Société Nationale de Sauvetage en Mer

Le Livret de Développement Durable et Solidaire de Fortuneo...

- Complément idéal du Livret A : avec un plafond de 12.000 euros et un taux de base de 0,50% par an

- Une ouverture et une gestion 100% en ligne

- Un capital disponible à tout moment

- Aucun frais de gestion, d'ouverture ou de clôture.