(Boursier.com) — La green tech FoodPilot annonce une levée de fonds de 4,5 ME pour piloter et mesurer les progrès RSE des acteurs du secteur de l'agro-alimentaire.

Les agriculteurs et industriels du secteur doivent respecter de nombreuses normes environnementales en transmettant notamment un grand nombre de données relatives à leur production. C'est pourquoi FoodPilot a créé une solution digitale tout-en-un pour faciliter le quotidien des professionnels. Food Pilot mesure et rend accessible en temps réel : la décarbonation des filières, la baisse de l'empreinte environnementale des produits, la transition des modèles économiques sur l'ensemble des impacts environnementaux, sociaux, de gouvernance et économique, la publication dans tous les référentiels produits, RSE et de reporting extra financier. Ce sont autant de données qui permettent aux agriculteurs de cibler les points d'amélioration et ainsi réduire leur impact environnemental...