Fonds Garanti en euros : l'Afer annonce un taux de 2.01%

(Boursier.com) — Le président de l'Afer, Gérard Bekerman, a dévoilé ce jour le taux de rendement du Fonds Garanti en euros pour l'année 2022, taux de référence depuis des années, tant attendu par le monde de l'assurance et qui s'élève à 2.01% net de frais de gestion, et brut de prélèvements sociaux et fiscaux. La PPB constituée il y a six ans a été intégralement reprise.

"Ayant toujours cru dans l'avenir des fonds généraux, pourtant tant décriés par la plupart des compagnies d'assurance, l'Afer se félicite de cette performance qui devrait, à nouveau, la placer parmi les meilleures du marché" a déclaré le Président de l'Afer qui est également revenu sur la première année de partenariat avec Abeille Assurances qui illustre la force d'une vision commune : "Aéma est une institution puissante, Abeille Assurances, une société d'assurance engagée et l'Afer, une Association avec une vitalité renouvelée. Ensemble, nous sommes mobilisés dans l'intérêt de l'adhérent et du sociétaire" a souligné le Président de l'Afer.

Gérard Bekerman a conclu en rappelant que "la voix de l'Afer devra se faire entendre plus que jamais à un moment où certains députés entendent une fois de plus s'attaquer au statut juridique et fiscal de l'Assurance vie, notamment en matière d'héritage. L'Afer s'y opposera avec force et détermination. L'assurance vie est un véritable service public. On ne le taxe pas. On le libère. C'est le voeu de 35 millions de Français. C'est le combat de l'Afer".