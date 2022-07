Foncière Magellan : nomination de Bertrand Hoornaert au poste de Directeur de l'AM

(Boursier.com) — Désireuse de poursuivre la structuration de ses activités, Foncière Magellan annonce la nomination, effective le 30 juin, de Bertrand Hoornaert, 38 ans, en qualité de Directeur de l'Asset Management.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Bertrand Hoornaert est amené à piloter, structurer et développer le pôle Asset Management de Foncière Magellan. Basé à Paris, il est rattaché à Laure Blouin, Directrice du Pôle Immobilier de la société.

Diplômé de l'Ecole Supérieure des Professions Immobilières et d'un Desup Immobilier d'entreprise obtenu à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, Bertrand Hoornaert peut se prévaloir de 15 années d'expérience dans le secteur immobilier, plus particulièrement dans la restructuration et le repositionnement d'immeubles dans leurs marchés. Il a débuté sa carrière au sein de la société de conseil en immobilier d'entreprise BG(2), où il a officié en tant qu'analyste investissement entre mai 2007 et septembre 2010.

Bertrand a ensuite rejoint BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) France, où il a occupé successivement les postes de responsable des arbitrages, d'asset manager et, à partir de janvier 2018, de responsable des opérations value-added.

"Je suis fier de rejoindre Foncière Magellan, qui porte des projets créateurs de valeur avec une réflexion profonde sur le renouvellement urbain, et j'adhère pleinement à sa vision de l'immobilier de demain", commente Bertrand Hoornaert, Directeur de l'Asset Management de Foncière Magellan.

"Nous sommes ravis d'accueillir Bertrand, qui a fait ses preuves chez BNP Paribas France à des postes stratégiques, pour renforcer notre pôle Asset Management", ajoute Steven Perron, Président-Fondateur de Foncière Magellan.