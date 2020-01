Foncia Pierre Gestion prend son indépendance avec le soutien de BlackFin Capital Partners

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Foncia Pierre Gestion, société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers, experte dans la gestion des SCPI, prend son indépendance du groupe Foncia et accélère sa stratégie de croissance avec le soutien du fonds de capital-développement BlackFin Capital Partners ("BlackFin").

Créée en 1964, Foncia Pierre Gestion est la plus ancienne société de gestion de SCPI. La société est reconnue pour son savoir-faire et son expertise dans les domaines de l'immobilier (Asset Management et Property Management). Foncia Pierre Gestion gère 5 SCPI représentant une capitalisation de près de 1,2 milliard d'euros. Ces SCPI sont détenues par près de 19.000 associés, avec près de 500 actifs immobiliers sous gestion (bureaux, commerces, hôtels) représentant une surface de près de 450.000 m2.

L'équipe de Foncia Pierre Gestion, dont le siège est situé à Paris, est composée de 28 professionnels expérimentés. Le groupe Foncia détenait 100% de la société jusqu'à l'acquisition par BlackFin.

Longue expérience

Pour Foncia Pierre Gestion, ce changement d'actionnaire est un moyen d'accéder à un portefeuille de clients institutionnels plus large, de développer son réseau de distribution (conseillers en gestion de patrimoine, banques privées, sites Internet spécialisés) et de renforcer la visibilité de son offre.

Foncia Pierre Gestion, qui bénéficie d'une longue expérience en gestion de SCPI, de performances financières solides, et de rendements supérieurs à la moyenne du marché, souhaite fortement accélérer son développement suite à ce changement d'actionnaire.

Pour asseoir cette ambition, la taille des équipes notamment commerciales et marketing seront renforcées. "Proximité, réactivité, ces principes que nous partageons avec BlackFin Capital Partners sont les piliers de la relation de confiance que nous avons su créer avec nos investisseurs depuis plus de trente ans", rappelle Danielle François Brazier, directrice générale de Foncia Pierre Gestion.