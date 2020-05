Foncia Foncia Pierre Gestion change de nom pour devenir AESTIAM

Foncia Foncia Pierre Gestion change de nom pour devenir AESTIAM









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Foncia Foncia Pierre Gestion, société de gestion française spécialisée dans la gestion de SCPI, change de nom pour devenir AESTIAM dès le 8 juin 2020. Forte de plus de trente ans d'expérience et d'une capitalisation de 1,2 milliard d'euros, la société de gestion gère 5 SCPI détenues par 19.000 associés et investies dans près de 500 actifs immobiliers - bureaux, commerces, hôtels - représentant plus de 430.000 mètres carrés.

Après l'acquisition de Foncia Pierre Gestion par le fonds d'investissement français BlackFin Capital Partners en janvier 2020 et le renforcement des équipes, notamment suite aux nominations d'Alexandre Claudet en tant que directeur général délégué et Bruno Pauly en qualité de directeur du développement, ce changement de nom s'inscrit dans la stratégie de croissance et de transformation de la société de gestion avec pour ambition de devenir un acteur de référence sur le marché des SCPI.

Alexandre Claudet, directeur général délégué de Foncia Pierre Gestion, déclare : "Ce nouveau nom, AESTIAM, marque une étape importante dans la conduite de la stratégie de croissance de la société de gestion menée depuis le début de l'année. Dès le 8 juin prochain, nous proposerons ainsi de nouveaux services avec notamment un site internet Aestiam.com totalement repensé, plus ergonomique, plus moderne, qui sera enrichi d'ici l'été d'un portail d'informations personnalisé et sécurisé pour nos associés et les professionnels du patrimoine. Cette transformation digitale qui s'accompagnera d'une nouvelle stratégie de distribution marque donc l'affirmation d'AESTIAM sur le marché des SCPI."

La signification d'AESTIAM

Ce nouveau nom, plus dynamique et plus universel, fait référence à Hestia, divinité grecque, déesse de la cité et du foyer. Il marque la symbolique de la ville et de son organisation, de l'immobilier pour l'usage des femmes et des hommes. AESTIAM, que l'on prononce "Estiam", évoque également le thème de l'estime en référence en premier lieu aux valeurs de confiance et de respect que nous partageons quotidiennement avec nos clients, associés et partenaires. En second lieu, AESTIAM fait référence à la valeur des actifs, à l'expertise de nos équipes dédiées aux investissements immobiliers et à la gestion locative des biens détenus, où une estimation fine et minutieuse des acquisitions construit les succès de demain