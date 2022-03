Foederis rejoint le groupe Septeo

(Boursier.com) — Foederis , éditeur français de solutions de gestion des talents, rejoint le groupe Septeo. Cette nouvelle acquisition marque l'entrée du groupe Septeo sur le marché des Systèmes d'Information de gestion des Ressources Humaines (SIRH).

Automatisation de la gestion des ressources humaines, digitalisation des processus métiers, déploiement des stratégies RH... plus de 500 entreprises font confiance à l'expertise de Foederis pour attirer, développer et fidéliser leurs talents. Au total, plus d'un million de salariés utilisent quotidiennement les solutions développées par Foederis.

Créée en 1998, l'entreprise est aujourd'hui un acteur incontournable de la gestion des talents. Recrutement, onboarding, entretiens, compétences, formation, rémunération, congés et absences, notes de frais... Foederis simplifie ainsi les processus clés et à forte valeur des ressources humaines.

La gamme des solutions Foederis se compose de 3 offres destinées aux PME, ETI et Grands Comptes. Grâce à son agilité, Foederis offre une forte capacité à modéliser les processus métiers complexes et spécifiques à chaque entreprise, quelle que soit sa taille. La souplesse d'utilisation des solutions permet d'activer, selon les besoins des entreprises, un ou plusieurs modules de la Suite.

L'arrivée de Foederis au sein de Septeo permet au groupe de se positionner sur le marché, en très forte croissance, du Cloud RH. Les ambitions du groupe Septeo sont très fortes : devenir un acteur majeur des solutions RH pour les PME, ETI, mais aussi pour les professionnels du Droit et de l'Immobilier très en demande sur ces questions.