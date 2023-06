FNB PRIVATE EQUITY a finalisé l'acquisition de la société Cafés LEGAL.

(Boursier.com) — FNB PRIVATE EQUITY annonce avoir finalisé l'acquisition de la société Cafés LEGAL. Torréfacteur depuis 1851, Cafés LEGAL est une marque centenaire et l'un des principaux torréfacteurs français. La marque Cafés LEGAL offre une gamme de produits large, accessible à tous sur l'ensemble des formats attendus par les consommateurs : grains, capsules, dosettes souples et café moulu.

Convaincu par le projet de développement porté par l'équipe de Management, FNB Private Equity s'est positionne? sur ce projet d'accompagnement en s'inscrivant dans une stratégie de croissance et de redéploiement de la marque Cafés LEGAL.

Avec cette opération, FNB Private Equity devient actionnaire majoritaire au capital de l'entreprise aux côtés du Management. Christophe Pouyès, actuellement Directeur Général, devient Président de LEGAL SAS. Vincent Flouquet, disposant d'une carrière de plus de 35 ans dans le secteur agroalimentaire et tout particulièrement sur le marché du café accompagne FNB Private Equity et le Management dans cette reprise.

Les termes de la transaction et le financement demeurent confidentiels.

Cafés LEGAL est le premier investissement de FNB Private Equity à travers son Fonds FNB Europe Fund 2* et le premier investissement sur le marché des boissons.