Flink SE annonce avoir levé 750 millions de dollars

(Boursier.com) — Flink SE annonce aujourd'hui avoir levé 750 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan, avec en tête l'entreprise technologique américaine DoorDash, mais aussi Mubadala Capital et d'autres investisseurs, nouveaux et existants, alors que la société poursuit une trajectoire de croissance inégalée sur le marché de la livraison de courses instantanée.

2021 reste une année charnière pour le commerce de détail en Europe, les clients déplaçant toujours une grande partie de leurs dépenses mensuelles en ligne. Flink continue de surperformer sur ce marché, et d'investir massivement dans ses opérations dans toutes les zones géographiques, élargissant son empreinte urbaine, son assortiment et sa flotte de livreurs, tout en maintenant la fidélité de sa clientèle et en augmentant le panier moyen...