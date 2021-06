Flink a levé 240 millions de dollars

Flink a levé 240 millions de dollars









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 4 juin 2021, la société allemande Flink a annoncé avoir levé 240 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs internationaux : Prosus, BOND et Mubadala Capital. En

Allemagne un partenariat stratégique a par ailleurs été signé entre Flink et le groupe REWE, un des leaders de la grande distribution.

Après seulement quatre mois d'activité en Allemagne et un mois en France, Flink est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide d'Europe...