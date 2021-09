Fivetran annonce une nouvelle levée de fonds de 565 M$

(Boursier.com) — Fivetran , le leader des solutions d'intégration de données automatisées, annonce la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de HVR, un grand fournisseur de technologies de réplication de données d'entreprise. Cette acquisition va permettre à Fivetran d'offrir les plus hautes performances de réplication de bases de données, couplées aux plus hauts niveaux de sécurité, pour répondre à l'explosion du marché de la modernisation des analytics pour les données opérationnelles associées à des systèmes ERP, des bases de données Oracle, etc.

Fivetran annonce également une nouvelle levée de fonds de $565 millions Series D, associant des investisseurs nouveaux et existants. Andreessen Horowitz (a16z) a mené cette levée de fonds avec la participation des investisseurs existants General Catalyst, CEAS Investments, Matrix Partners, et d'autres. Ont également participé les nouveaux investisseurs ICONIQ Capital, D1 Capital Partners et YC Continuity. A ce jour, Fivetran a levé $730 millions de venture capital. La société est désormais valorisée $5,6 milliards.