Fivetran annonce un nouveau financement de 125 M$ de Vista Credit Partners

(Boursier.com) — Fivetran , leader mondial du mouvement automatisé des données, a annoncé aujourd'hui un financement de 125 millions de dollars de la part de Vista Credit Partners, filiale de Vista Equity Partners et partenaire stratégique de crédit et de financement axé sur les marchés des logiciels d'entreprise, des données et de la technologie. Cet investissement servira à soutenir l'innovation continue et la croissance de Fivetran, en renforçant sa position de leader sur le marché de l'automatisation des mouvements de données.

"Dans le climat macroéconomique actuel, bon nombre des entreprises les plus prospères sont des entreprises de traitement de données. Qu'il s'agisse de prendre des décisions susceptibles d'influer sur le chiffre d'affaires ou d'améliorer l'efficacité opérationnelle, les entreprises s'appuient sur les données pour mener à bien leurs activités. La disponibilité des données au sein d'une organisation ne peut être remise en question. L'accès doit être aussi simple et fiable que l'électricité", a déclaré George Fraser, CEO de Fivetran.

"La plateforme de mouvement de données automatisée de Fivetran aide les entreprises à se connecter à toutes leurs données - qu'elles soient sur site ou dans le cloud - avec un temps de disponibilité garanti de 99,9%. Ce financement nous permettra d'accélérer la recherche et le développement et d'étendre notre plateforme de mouvement de données automatisé à mesure que nous continuons à nous développer à l'échelle mondiale."