Fitch Ratings : "L'exposition directe des assureurs américains aux défaillances bancaires est modeste"

(Boursier.com) — L 'analyse initiale de Fitch Ratings concernant l'exposition des assureurs américains notés aux banques aujourd'hui en faillite indique une faible exposition directe... "Les assureurs-vie notés qui sont exposés devraient disposer de suffisamment de capital pour faire face aux pertes et à la volatilité du marché qui en découle. La stabilité du passif et des profils de financement des assureurs leur permettra généralement de conserver les obligations jusqu'à l'échéance, ce qui réduira la pression pour les vendre à perte. Toutefois, l'interconnexion des systèmes financiers et les effets de second ordre pourraient poser des problèmes à court terme".

L'agence poursuit : "Les investissements des assureurs dans les banques en faillite (Silicon Valley Bank, Silvergate et Signature Bank) sont modestes. L'exposition des entités d'assurance notées par Fitch aux investissements directs dans les banques en faillite (comprenant la dette et les actions) est estimée à 1,16 milliard de dollars, la majeure partie de l'exposition étant concentrée chez les assureurs-vie".

Sous contrôle

Fitch a récemment commenté les faillites de SVB et de Signature Bank, soulignant les problèmes de liquidité et de financement auxquels sont confrontées les banques alors que la Fed continue de relever le taux des fonds fédéraux dans le cadre de ses efforts pour réduire l'inflation...

Bien que la hausse des taux d'intérêt pose certains problèmes aux assureurs américains, Fitch considère que les profils de responsabilité des assureurs sont relativement stables. Les produits d'assurance-vie, qu'ils soient axés sur la protection ou l'investissement, sont généralement destinés à fournir des prestations à long terme ou à financer des objectifs à long terme, et comprennent souvent des frais de rachat, qui dissuadent les retraits.

"Les contrats d'assurance non-vie sont conçus pour financer des événements incertains. Ces caractéristiques des produits assurent la stabilité des profils de passif des assureurs et favorisent leur capacité à faire correspondre les durées des actifs et des passifs et à maintenir des liquidités suffisantes. En revanche, les banques ont une durée de passif très courte, les déposants pouvant généralement exiger le remboursement de leurs dépôts à n'importe quelle date sans pénalité, ce qui entraîne généralement un décalage inhérent entre la durée de l'actif et celle du passif.

Comme les banques, les assureurs américains, en particulier les assureurs-vie, sont d'importants investisseurs obligataires. La valeur des obligations des assureurs a sensiblement diminué en 2022 et, pour de nombreux grands assureurs, a contribué à une baisse globale des capitaux propres" poursuit l'agence.

Fitch a récemment publié une analyse des résultats GAAP de l'assurance-vie américaine pour l'exercice 2022. Cette étude indique que les assureurs vie américains notés par Fitch ont enregistré une baisse globale de 59% de leurs capitaux propres en 2022, principalement en raison de la hausse des taux d'intérêt. Malgré ces pertes de marché, Fitch estime que la stabilité du passif et des profils de financement des assureurs leur permettra généralement de conserver ces obligations jusqu'à l'échéance, ce qui réduira la pression pour les vendre à une perte liée aux taux d'intérêt.

Le ratio de capital réglementaire des assureurs américains évalue généralement les obligations au coût amorti plutôt qu'à leur valeur de marché.

Par conséquent, il est peu probable que les pertes latentes du portefeuille obligataire des assureurs, liées aux taux d'intérêt, créent des besoins de financement en capital réglementaire... En revanche, le ratio de capital réglementaire primaire des banques, en fonction de la taille de la banque et de son traitement comptable, incorpore une partie des pertes non réalisées liées aux taux d'intérêt.

Défis à court terme

"La hausse des taux d'intérêt du marché américain au cours des 12 à 15 derniers mois a créé des défis à court terme pour les assureurs, malgré les facteurs d'atténuation du profil du passif mentionnés ci-dessus : en particulier, une baisse de la valeur des obligations et des capitaux propres due aux taux d'intérêt, une baisse de la valeur du marché des actions et une réduction des actifs sous gestion, des revenus de commissions et des revenus d'investissements variables.

En outre, les assureurs sont confrontés à une volatilité macroéconomique accrue et à la possibilité d'une récession due à l'incertitude géopolitique, ainsi qu'à des attentes divergentes quant à la trajectoire de resserrement des taux de la Réserve fédérale, que la faillite bancaire susmentionnée a exacerbée. Fitch considère que l'environnement actuel des taux d'intérêt est favorable aux bénéfices des assureurs, mais note que les avantages sont obtenus au fil du temps, à mesure que les portefeuilles se renouvellent et que les assureurs réinvestissent à des taux plus favorables. Nos perspectives sectorielles pour U.S. Life et U.S. P&C sont neutres" conclut l'établissement.