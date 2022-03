First Sentier Investors renomme son activité infrastructure directe et devient Igneo Infrastructure Partners

(Boursier.com) — First Sentier Investors Group (FSI), l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, a annoncé aujourd'hui que son équipe d'investissement dans les infrastructures directes s'appellera désormais Igneo Infrastructure Partners.

La création d'Igneo Infrastructure Partners s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de FSI, qui vise à mettre en place une activité mondiale composée d'équipes d'investissement internes et d'équipes d'investissement indépendantes, offrant une diversité d'expertises d'investissement dans des classes d'actifs différenciées.

L'équipe de la société nouvellement renommée, qui est l'un des plus grands investisseurs en infrastructures directes au monde, a réalisé 60 acquisitions d'infrastructures depuis 1994. L'équipe de 65 personnes gère actuellement un portefeuille de 24 sociétés d'infrastructure de base de haute qualité, matures et de taille moyenne au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle Zélande. Elle compte 14,8 milliards de dollars d'actifs.