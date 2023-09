First Sentier Investors lance un guide pour les investisseurs dédié à l'évaluation et à l'engagement en matière de nature

(Boursier.com) — First Sentier Investors (FSI), l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, lance aujourd'hui un guide sur la nature et la biodiversité. Ce guide permettra aux investisseurs institutionnels d'identifier et d'évaluer la matérialité et la gestion des risques en matière de nature et de biodiversité des sociétés détenues en portefeuille.

Le guide, intitulé "Investors Can Assess Nature Now" (Les investisseurs peuvent désormais évaluer la nature), fournit un aperçu étape par étape, et inclut les ressources utilisables à chaque étape par les investisseurs afin qu'ils puissent évaluer les entreprises sur les problématiques liées à la nature et développent des approches d'engagement sur les risques liés à la biodiversité. Avec un focus particulier sur l'eau douce et les forêts, deux domaines que FSI considère comme fondamentaux pour l'économie mondiale et la lutte contre le changement climatique, le guide aidera à combler le fossé entre le référentiel défini par la Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) et la faisabilité en matière d'utilisation des données disponibles.

Trois questions essentielles

Le guide propose un ensemble de due diligence pour l'estimation et l'engagement sur trois questions essentielles : premièrement, l'identification des expositions sectorielles et la compréhension des zones de risques en matière de nature ; deuxièmement, la hiérarchisation et l'évaluation des entreprises, y compris les due diligence, les indicateurs à rechercher et l'évaluation au niveau du pays ; et troisièmement, l'engagement des entreprises, en soulignant la manière d'interpréter les données et les questions à poser.

Les questions portant sur l'engagement des entreprises peuvent fournir à ces dernières des indications utiles pour mieux mesurer et divulguer leurs risques, opportunités, dépendances et impacts, et pour développer leur propre politique ou position sur la nature.

Kate Turner, Global Head of Responsible Investment chez First Sentier Investors, déclare : "Il y a une dynamique mondiale croissante pour traiter les risques liés à la nature et à la biodiversité, mais le sujet est encore relativement nouveau pour de nombreux investisseurs. Au-delà des défis liés aux données, la connaissance des outils existants et de leur utilisation à bon escient peut également constituer un obstacle. Ce guide donne un aperçu des ressources disponibles pour les évaluations, et propose d'autres moyens de résoudre les problèmes liés aux données".

Joanne Lee, Responsible Investment Specialist chez First Sentier Investors et auteur du guide, commente : "Les données relatives à la nature et la méconnaissance du sujet par la communauté des investisseurs posent problème, mais le mieux est l'ennemi du bien. Bien que de nombreux investisseurs n'aient pas encore facilement accès aux données relatives à la localisation des actifs ou à la supply chain d'une entreprise, il existe d'autres moyens de conduire des due diligence, suffisamment pour que les investisseurs commencent à identifier les domaines importants pour leur propre gestion des risques ainsi que pour l'activité des entreprises sous-jacentes et leur impact."

"Avec le temps, nous verrons les données s'améliorer, car de plus en plus d'investisseurs et d'entreprises prêtent attention à la biodiversité et la nature. En tant qu'apporteurs de capitaux, les investisseurs ont la possibilité de contribuer à l'amélioration des données relatives à la nature et celle des pratiques des entreprises", complète Joanne Lee.

Eva von Sydow, Sales Director, Europe and France Branch manager, ajoute : "La biodiversité commence à émerger parmi les thèmes majeurs pour les investisseurs institutionnels français, qui trouveront dans ce guide des réponses et des pistes pour faire vivre leur engagement".

Ce guide est une nouvelle initiative de First Sentier Investors pour approfondir la compréhension des questions liées à la nature. Avec le First Sentier MUFG Sustainable Investment Institute, qu'elle a créé en 2021, la société de gestion fera évoluer ses travaux sur la nature et la biodiversité en développant d'autres actions dans ce domaine.

"Aborder les complexités de la nature et de la biodiversité est pour nous un chemin continu. En travaillant tous ensemble, nous pensons que ceux qui apportent des capitaux peuvent mieux relever les défis. Les investisseurs peuvent évaluer la nature, même s'ils ne disposent pas d'outils parfaits, et cela peut commencer dès maintenant", conclut Kate Turner.