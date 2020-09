FINOM se lance en France

FINOM se lance en France









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — FINOM , une start-up internationale de services financiers B2B basée aux Pays-Bas, va se lancer courant octobre en France. Soutenue par Treezor, la plateforme BaaS en marque blanche du groupe Société Générale, FINOM cible les entrepreneurs & indépendants en leur proposant des services financiers innovants qui intègrent la comptabilité, la facturation, la gestion financière et les opérations bancaires. Elle enregistre déjà 1.000 clients pré inscrits.

C'est le premier marché européen à avoir un accès complet à la gestion financière, à la facturation et aux services bancaires "tout-en-un".

Après avoir levé 16,8 millions d'euros à l'amorçage, en deux temps (avril 2020 et septembre 2020), FINOM a gagné la confiance d'investisseurs mondiaux comme Target Global (Allemagne), Cogito Capital Partners (Pologne), General Catalyst (Etats-Unis), Avala Capital (Allemagne), Entree Capital (Israël) et FJ Labs (1er investisseur providentiel au monde selon Forbes).

Ce fort intérêt d'investisseurs internationaux repose sur l'attrait du produit et le précédent succès des co-fondateurs du FINOM. En effet, il s'agit de la même équipe à l'origine du succès de Modulbank, la plus grande banque en ligne 'B2B' de Russie. Les quatre fondateurs de FINOM sont Andrey Petrov, Oleg Laguta, Konstantin Stiskin et Yakov Novikov.

"Aujourd'hui, nous lançons un nouveau service financier B2B sur le marché européen, ce qui représente un énorme défi. Notre principal objectif est de simplifier la vie de 36 millions d'entrepreneurs et de freelances européens. Notre objectif est ambitieux : avoir 1.000.000 de clients commerciaux en Europe d'ici 2025. Convaincus qu'il n'y en a jamais assez, nous voulons construire une société de licornes !" précise Mr Konstantin Stiskin, co-fondateur de FINOM, en charge de l'exploitation sous licence, de la collecte de fonds et du développement commercial.

FINOM se positionne différemment d'autres néo banques et services bancaires B2B... Conçu par des entrepreneurs et des indépendants au profit d'autres entrepreneurs & indépendants, ce service financier international est axé sur l'innovation. La start-up opère actuellement en France et en Italie (facturation électronique uniquement). L'Allemagne ouvrira dans les prochaines semaines. La mission de FINOM est de simplifier la vie des entrepreneurs et des indépendants, qui représentent l'épine dorsale de l'économie européenne...