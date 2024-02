FINOM annonce une levée de fonds en série B de 50 ME

(Boursier.com) — FINOM , la fintech européenne pour les PME et les entrepreneurs proposant des solutions et produits bancaires digitaux, annonce une levée de fonds en série B de 50 millions d'euros.

Ce tour de table a été codirigé par General Catalyst et Northzone, portant le capital total levé par FINOM à près de 100 millions d'euros. Northzone est un nouvel investisseur, tandis que General Catalyst soutient FINOM depuis leur levée en seed. Les investisseurs existants Cogito Capital, Entrée Capital, FJLabs, s16vc et Target Global ont également participé à ce tour de table...