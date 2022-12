Finery Markets lève 5,5 M$ dans le cadre d'un premier cycle de financement

(Boursier.com) — Finery Markets, une place de marché électronique multi-courtiers de premier plan pour les participants institutionnels et un fournisseur de solutions de négociation pour les marchés cryptographiques, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un cycle de financement initial de 5,5 millions de dollars. Ce cycle de financement constitue le premier financement extérieur de l'entreprise.

Le cycle de financement a été dirigé conjointement par G1 Ventures, gumi Cryptos et Shima Capital. Des investisseurs tels que Communitas Capital, DV Chain, GravityX, Unlimint, Daedalus Angels, oneAlpha, Floating Point Group et d'autres leaders du secteur ont également participé à ce cycle de financement.

Konstantin Shulga, cofondateur et PDG de Finery Markets, a déclaré : "Exploitant la première place de marché institutionnelle multilatérale du monde de la crypto-monnaie, notre objectif est d'établir les meilleures pratiques en matière de négociation, de gestion des risques et de normes opérationnelles applicables à la crypto-monnaie. Nous estimons que notre rôle est fondamental pour la maturation de l'infrastructure du marché, qui permet aux marchés d'être plus efficaces et durables. En tant que place de marché, nous nous sommes efforcés d'attirer un ensemble diversifié d'investisseurs de premier plan représentant des fonds Web3, des partenaires stratégiques et des sociétés de capital-risque traditionnelles, dirigés par des vétérans du secteur commerce électronique.

Je crois que les actifs numériques doivent devenir une classe d'actifs de premier plan au niveau mondial. La structure du marché doit répondre à l'évolution des besoins. Notre mission est de combler les lacunes en matière de transparence et de solutions technologiques en apportant une infrastructure de pré-négociation, de négociation et de post-négociation de niveau institutionnel à un large éventail d'acteurs du marché. Nous les aidons à automatiser leurs opérations tout au long du cycle de vie des transactions et à accroître la rentabilité de leurs activités."

Créée en 2019, Finery Markets permet à plus de 70 entreprises travaillant avec des actifs numériques à l'échelle internationale d'avoir accès à des pools de liquidités profonds offerts par les principaux fournisseurs de liquidités mondiaux. La fonctionnalité pré-négociation et post-négociation de la plateforme fournit aux clients des renseignements sur les prix, une transparence totale des transactions, une flexibilité de règlement, un contrôle des risques de marché et de contrepartie et des outils de reporting.

Ce cycle de financement fait suite à la forte croissance de la plateforme qui dispose d'une base de clients diversifiée - des processeurs de services de paiement aux plateformes de détail en passant par le sell-side institutionnel - et qui a été réalisée avec un budget réduit. La plateforme a connu une augmentation des revenus de 12 fois en 2021 et a poursuivi sa croissance en 2022 malgré les conditions difficiles du marché.