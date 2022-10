Fincome : levée de fonds

(Boursier.com) — Fincome a annoncé une levée de fonds de 1 ME, notamment auprès d'Accel (Starter Program) et de Business Angels renommés de la tech française. Lancée il y a quelques semaines, Fincome est née de l'ambition de fournir en temps réel aux dirigeants une vision à 360o de la performance de leur entreprise. Un outil d'autant plus pertinent dans un contexte où l'accès au financement nécessite de produire des données fiables et de nombreux indicateurs de performance pour convaincre les investisseurs...