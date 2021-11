Finastra s'associe à Hexaware pour accélérer la digitalisation des paiements de certaines banques européennes

(Boursier.com) — Finastra , annonce aujourd'hui son partenariat avec Hexaware Technologies (Hexaware) pour fournir des services gérés pour ses solutions de paiement dans le cloud avec l'objectif d'aider les clients Hexaware en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et en Irlande à s'approprier leurs infrastructures de paiement.

Cette collaboration qui allie deux expertises de pointe en matière de paiements et d'intégration permettra d'offrir aux banques de taille moyenne une solution de paiement en tant que service (PaaS) de bout en bout qui les aide à rester compétitives tout en réduisant les coûts opérationnels.

"La robuste offre de paiement de Finastra nous permet d'aider les banques à moderniser et à étendre leur empreinte numérique, en intégrant leur infrastructure de données et leurs applications dans le cloud de manière extrêmement rapide, sécurisée, coconçue et à un coût prévisible. Les paiements sont un domaine d'investissement clé pour Hexaware au cours des trois à cinq prochaines années. Notre objectif est d'augmenter l'empreinte digitale de nos services grâce à des compétences améliorées en matière de produits et à l'établissement de partenariats fintech stratégiques, comme celui que nous avons avec Finastra" a déclaré Chinmoy Banerjee, Vice-président et responsable mondial des services bancaires chez Hexaware.