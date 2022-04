Finastra s'associe à EcoTree pour proposer une offre verte aux banques

(Boursier.com) — Finastra annonce aujourd'hui son partenariat avec EcoTree, une société forestière spécialisée dans l'élimination du dioxyde de carbone et la préservation de la biodiversité par la plantation d'arbres et la gestion durable des forêts. Cette initiative offre aux clients de Finastra la possibilité de venir à bout de leur empreinte carbone résultant de l'exploitation et de la mise en oeuvre de solutions technologiques, une étape importante à l'heure où les banques et les institutions financières s'orientent vers la neutralité carbone. Finastra utilisera également ce service pour équilibrer ses propres émissions, soutenant ainsi son objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2030.

"Finastra dispose d'un cadre ESG solide et s'engage à aider le secteur des services financiers à mieux protéger l'environnement et à atteindre la neutralité carbone. Nous sommes fiers de porter ce projet avec un tel acteur ainsi que ses clients", déclare Thomas Canguilhem, PDG international d'EcoTree.

"Avec comme objectif la réduction drastique de la présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, cette démarche se démarque des programmes de compensation traditionnels et permettra de réduire l'impact environnemental de solutions technologiques essentielles. Le fait de voir des entreprises assumer la responsabilité de leur empreinte carbone et mettre en place des partenariats pouvant aider à sauver notre planète et l'humanité de l'impact dévastateur du changement climatique est porteur d'espoir", ajoute-t-il.

Les utilisateurs des solutions Finastra qui optent pour ce service bénéficient d'un partenariat vert qui leur permet de se voir attribuer des arbres de la forêt Finastra. Un bénéfice qui vise la suppression de toute émission associée à la mise en oeuvre et au fonctionnement des services technologiques de Finastra.

L'approche unique d'EcoTree propose un programme naturel d'éviction du dioxyde de carbone qui - contrairement aux solutions compensatoires qui détournent simplement les émissions - entraîne une réduction nette du carbone par séquestration. La logique commerciale de ce modèle repose sur la croissance naturelle d'un arbre en tant qu'actif physique, qui crée également un habitat sûr pour les animaux de la forêt tout en capturant les émissions de carbone.