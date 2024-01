Finastra s'appuie sur Databricks pour améliorer ses capacités de développement de produits et d'IA

(Boursier.com) — Finastra , fournisseur mondial d'applications logicielles pour les services et les marchés financiers, annonce aujourd'hui sa collaboration avec Databricks, société de données et d'IA, pour fournir davantage de solutions et de services à valeur ajoutée à ses clients et partenaires du monde entier. Cette collaboration permet à Finastra de faciliter l'accès à ses données et de leur apporter une plus-value grâce à l'IA et des capacités d'IA générative (Gen AI).

Elle contribue également à améliorer la qualité, les performances et la sécurité des produits développés tout en réduisant les délais de mise sur le marché.

À l'aide de Databricks, Finastra a pu déployer une plateforme de données pour ses développeurs : Secure Zone. Cet outil est conçu pour l'ingestion et l'ingénierie de données de production, ainsi que pour l'exploration de lots de données volumineux en temps réel. Les équipes peuvent ainsi expérimenter et développer des prototypes de solutions basées sur l'IA (traditionnelle ou générative) et des modèles de production avec des capacités de surveillance complètes. En outre, elles peuvent utiliser les modèles de langage pour diverses tâches telles que la génération de contenu, le résumé, la recherche sémantique et la traduction de code.

Les clients de Finastra peuvent également accéder à Secure Zone afin de créer des data product et des modèles robustes à l'aide de jeux de données existants et de modèles pré-entraînés, tout en bénéficiant de l'expertise technologique de Finastra.