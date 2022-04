Finastra : Orange Bank utilisera sa solution de gestion de trésorerie d'entreprise

(Boursier.com) — Finastra annonce aujourd'hui qu'Orange Bank utilisera sa solution de gestion de trésorerie d'entreprise Fusion KTP dans le cloud. Ce choix permet à la banque d'exploiter une plate-forme de gestion de trésorerie entièrement intégrée, d'innover plus et d'accélérer la mise sur le marché de ses futurs produits et services. Lancée en France en novembre 2017, puis en Espagne en novembre 2019, Orange Bank propose des services bancaires conçus nativement autour des usages mobiles des clients, à la pointe de l'innovation et en synergie avec les activités de télécommunications du groupe Orange.

"L'adoption de la solution cloud Fusion KTP de Finastra est une étape cruciale dans notre stratégie de passage au 100 % cloud ", explique Olivier Mougammadoussane, Head of Core Banking and Treasury Management System chez Orange Bank. " Tirer parti des avantages du cloud nous permet de pérenniser notre activité avec la sécurité, l'évolutivité et la flexibilité nécessaires pour évoluer sur notre marché. Ayant déjà fait confiance à Fusion KTP auparavant, nous savons que cette technologie fournit les services de trésorerie dont nous avons besoin, avec une vue fiable et consolidée de nos positions en termes de liquidités et de financement. La disponibilité de la solution dans le cloud, via Microsoft Azure, nous offre désormais une efficacité et une résilience accrues, tout en facilitant notre accès à l'innovation."

Orange Bank a déjà bénéficié de Fusion KTP pour l'efficacité et le contrôle de la gestion des liquidités, de la conformité, des risques, du suivi et des exigences comptables. Le passage au cloud permet à la banque de gérer ses opérations de trésorerie avec une meilleure agilité et de s'adapter à un marché mondial en constante évolution. Elle peut ainsi se concentrer sur ses opérations de trésorerie, sans avoir à gérer une infrastructure informatique complexe et de multiples systèmes.

"Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Orange Bank en France", ajoute Eric Aillet, Product Manager, Financial Messaging Marketplaces chez Finastra. "C'est une excellente opportunité qui vient renforcer nos liens avec la banque et nous permet de continuer à stimuler l'innovation et l'efficacité au service de ses opérations de trésorerie. Nous sommes bien placés pour soutenir Orange Bank dans son objectif de migration vers le 100% cloud et sommes heureux de les accompagner avec Fusion KTP."

"Grâce à la disponibilité de Fusion KTP dans le cloud, nos clients peuvent innover davantage et passer à la vitesse supérieure", déclare Riteesh Singh, Senior vice-président, messagerie et services financiers chez Finastra. " Nous sommes heureux de continuer à travailler avec Orange Bank, qui peut désormais s'appuyer sur une excellence opérationnelle et gagner en efficacité pour ses opérations de trésorerie, tout en poursuivant le déploiement de ses initiatives stratégiques."

Fusion KTP est utilisé par les banques et les entreprises - principalement en France, au Benelux et en Afrique du Nord. Pour davantage d'informations, cliquez ici.