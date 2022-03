Finastra lance la 4e édition de 'Hack to the Future' axé sur la finance durable et inclusive

(Boursier.com) — Finastra lance son 4e hackathon mondial annuel qui vise à redéfinir durablement la finance et bâtir un futur de la fintech plus équitable. Fort du succès des précédentes éditions, Finastra a choisi d'ouvrir les inscriptions à l'occasion de la Journée international des femmes (JIF) afin de favoriser une culture d'ouverture dans le secteur des fintechs. Cette année, Hack to the Future encourage l'engagement au-delà de l'écosystème fintech en mettant l'accent sur la durabilité, l'inclusion et l'émancipation financière.

Les participants sont invités à soumettre des projets sur l'un des trois thèmes clés :

-La finance durable et inclusive : Inclusion financière et alphabétisation, finance verte et durable, économie circulaire, diversité, équité et inclusion, Objectifs de Développement Durable

-L'Embedded finance : Intégration de services financiers à d'autres secteurs d'activité grâce au "Banking as a Service" (BaaS)

-La finance décentralisée (DeFi) : Actifs numériques, Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC), DeFi, Cryptomonnaies, NFTs (Jetons non-fongibles), metaverses, Web3.

Chirine BenZaied, Responsable de l'innovation chez Finastra, a déclaré : "Hack to the Future est plus qu'un simple hackathon, il s'agit d'un mouvement fintech visant à créer un monde plus durable, inclusif et favorable à l'autonomie financière. Nous invitons les fintechs, les banques, les étudiants et bien d'autres à proposer des idées innovantes. L'événement est ouvert à tous, vous n'avez pas besoin d'être un expert technique, car nous pensons que chacun a un rôle à jouer pour redéfinir l'avenir de la finance. Je suis ravie que le lancement coïncide avec la JIF, car cela souligne notre engagement à soutenir les femmes dans les métiers STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), à briser les préjugés et à encourager l'équité dans tous les domaines. "

Finastra met ses API ouvertes à disposition des hackers via sa plateforme de développement FusionFabric.cloud. Hack to the Future est également soutenu par des partenaires internationaux, dont notamment : Betacube, DeFi : Chainlink, DeFi Pulse, Google, Hong Kong Cyberport, Lloyds Banking Group, Mastercard, Microsoft, ScotiaBank, Société Générale - FORGE (DeFi) et Willa.

Daniel Maggs, Senior Manager, Digital Currencies chez Lloyds Banking Group, client de Finastra et partenaire de Hack to the Future, ajoute : "Nous sommes heureux de participer à ce grand événement qui inspirera aux hackers du monde entier des innovations qui pourraient avoir un impact majeur et améliorer la vie des gens, qu'il s'agisse de faciliter l'accès au financement, de favoriser la diversité et l'inclusion ou encore d'inventer la banque du futur."