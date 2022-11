Finastra et Jifiti annoncent leur collaboration

(Boursier.com) — Finastra , fournisseur mondial d'applications logicielles pour les services et les marchés financiers, et Jifiti, fintech mondiale de premier plan, annoncent aujourd'hui leur collaboration visant à étendre les capacités de services financiers intégrés à toutes les institutions financières de l'écosystème BaaS de Finastra. .Les banques seront ainsi en mesure de proposer des offres de financement aux consommateurs via les points de vente des commerçants, offrant ainsi une meilleure expérience client digitale et davantage de choix aux utilisateurs finaux.

Grâce à la plateforme en marque blanche de Jifiti, les institutions financières peuvent facilement intégrer des offres de financement ou de paiement fractionné dans n'importe quel point de vente du commerçant et à l'échelle - en ligne, en magasin et via un centre d'appel. Par exemple, le système Buy Now, Pay Later (BNPL) qui un élément clé de la finance embarquée et qui connaît une croissance rapide.

Les institutions financières qui collaborent avec Finastra afin d'enrichir leurs principaux services bancaires bénéficieront de la pré-intégration de la plateforme Jifiti aux systèmes Finastra. Le déploiement simple dans le cloud peut être déployé via la plateforme de développement ouverte FusionFabric.cloud de Finastra.