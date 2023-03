Finastra et Integro Technologies s'associent pour proposer une offre digitale complète

(Boursier.com) — Finastra , fournisseur mondial d'applications logicielles pour les services et les marchés financiers, annonce son partenariat avec Integro Technologies, filiale d'Aurionpro. Finastra, pionnier de plateformes de prêts haut de gamme, propose la solution SmartLender Trade Limits d'Integro en complément de sa propre solution Trade Innovation.

Depuis plus de 20 ans, SmartLender d'Integro met en place avec succès des solutions pour aider les banques d'Asie et du Moyen-Orient à gérer les risques liés aux activités de Trade Finance. A présent, grâce à l'expertise globale de Finastra, les banques du monde entier pourront désormais combiner les capacités avancées de SmartLender en matière d'exposition au risque de crédit avec les capacités 'front-to-back' de Trade Innovation, pour des échanges sans frictions et un financement de la chaîne d'approvisionnement sans contraintes.

"Les banques évoluent dans une ère caractérisée par une incertitude sans précédent et doivent gérer le risque à échelle mondiale. La digitalisation est le seul moyen de manier efficacement cette situation pour apporter une compréhension juste du risque", déclare Lain MacLennan, Vice-président, Trade & Supply Chain Finance, Finastra. "C'est avec fierté que nous annonçons que SmartLender Trade Limits et Trade Innovation, réunis en une seule offre, permettront non seulement aux banques de bénéficier des avantages de la numérisation de bout en bout, mais aussi de gérer le risque d'exposition tout au long du processus de Trade Finance. Cette offre est un atout de premier rang pour les banques qui n'utiliseront qu'une seule plateforme. Nous sommes ravis d'offrir cette nouvelle fonctionnalité à nos clients et impatients de voir le succès de cette solution."

"Integro est heureux de s'associer à Finastra dans cette aventure pour améliorer la transformation numérique, accélérer la croissance et optimiser l'efficacité des processus commerciaux à travers le monde" commente Shekhar Mullatti, PDG d'Integro Technologies Pte Ltd.

"Grâce aux performances de Trade Innovation, combinées aux fonctions granulaires de gestion des limites de SmartLender Trade Limits, les clients bénéficieront d'un avantage concurrentiel pour développer et faire évoluer leurs activités de commerce et de chaîne d'approvisionnement avec une gestion efficace des risques"

SmartLender Trade Limits est un système numérique complet de limitation des échanges qui permet de gérer le risque d'exposition à chaque étape du processus de Trade Finance.

Grâce à ses capacités de traitement centralisé de A à Z et à ses API ouvertes, SmartLender Trade Limits offre une configurabilité facile et étendue et améliore la productivité en réduisant les taux de reprise de transactions tout en assurant un contrôle actif des plafonds. Les flux de travail intuitifs permettent une prise de décision bien étayée avec des structures de limites commerciales mondiales et la vérification de ces dernières à partir de nombreuses vues, y compris les risques pays, les risques industrie/secteur, les risques groupe et contrepartie, le tout à partir d'une architecture évolutive conçue pour gérer les changements rapides des charges de travail et des demandes des utilisateurs afin d'assurer la continuité des activités.

Trade Innovation est le meilleur système de réservation de sa catégorie avec une gestion intégrée des flux de travail pour le financement du fond de roulement, couvrant tous les aspects du financement du fond et de la chaîne d'approvisionnement. Cette solution offre une connectivité ouverte aux réseaux ainsi que la création et la gestion de papiers numériques originaux, elle permet aussi d'automatiser les tâches de conformité et de vérification des documents grâce à l'intelligence artificielle (IA) et au machine learning.

Grâce à la numérisation de bout en bout des documents et des processus impliqués dans les libellés de garantie et les flux de travail complexes, Trade Innovation réduit les frictions dans le traitement et améliore les délais d'exécution. Les banques peuvent désormais accélérer leur passage au zéro papier, pour permettre une plus grande automatisation de leurs opérations et répondre plus rapidement aux exigences du marché.