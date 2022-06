Finastra collabore avec Lozenge Analytics

(Boursier.com) — Finastra annonce aujourd'hui sa collaboration avec Lozenge Analytics afin de fournir de nouvelles fonctionnalités aux clients de Fusion KTP. Disponible dans le cloud ou on-premises, la nouvelle solution sera disponible pour les clients français et du Benelux, et pourrait être étendue à d'autres zones géographiques à l'avenir.

Fusion KTP offre aux trésoriers d'entreprise et de banque une vue consolidée de leurs liquidités et de leur situation financière, ce qui leur permet de visualiser toutes les expositions financières, d'optimiser leurs coûts de couverture, de réduire les risques et d'assurer la conformité.

Grâce à l'intégration de Lozenge Analytics, les utilisateurs de Fusion KTP pourront effectuer des calculs de risques statistiques complexes, ce qui inclut l'utilisation de méthodes telles que la Valeur à Risque (Value at risk, VAR), l'Exposition future potentielle (Potential future exposure), la Valorisation et le Delta afin de déterminer les pertes ou expositions potentielles.