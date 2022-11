Finastra choisit la plateforme blockchain de Fragmos Chain pour digitaliser les transactions 'Over-The-Counter'

(Boursier.com) — Finastra annonce aujourd'hui sa collaboration avec Fragmos Chain, plateforme blockchain qui numérise les interactions entre institutions financières. Cette insertion prête à l'emploi avec Finastra Summit, (la solution OTC de Finastra), est rendue possible grâce à l'intégration API-first, via FusionFabric.cloud. Elle permet aux banques du monde entier de numériser leurs produits dérivés de gré à gré afin de réduire les coûts et les risques associés aux processus manuels...

"Notre partenariat avec Finastra révolutionne la façon dont les banques échangent entre elles. Outre l'automatisation des processus post-négociation et de la documentation fastidieuse, comme celle de l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA), la digitalisation des processus va aider les banques à rationaliser leurs opérations. Une démarche qui permettra de conclure des négociations plus efficaces, plus sécurisées et de réduire les coûts et les risques des capitaux. Nous sommes ravis de travailler avec Finastra et d'apporter une valeur ajoutée aux marchés financiers grâce à une technologie de pointe", a déclaré Daniel Ivanier, CEO de Fragmos Chain.

Hébergée dans le cloud et intégrée à la solution de marchés financiers de Finastra, Fragmos Chain fournit aux banques des dérivés post-négociation de nouvelle génération. Grâce à des opérations intelligentes et à des volumes de données importants, les banques réaliseront des transactions plus efficaces et qui répondent aux exigences réglementaires.

Par ailleurs, la technologie des registres distribués (DLT) offre aux banques la possibilité de croiser leurs transactions, événements, et leur flux de trésorerie pour un règlement rapide, transparent et collaboratif. Les données peuvent ainsi être stockées en toute sécurité et échangées avec d'autres parties prenantes, et ce, en temps réel...