Finastra annonce son partenariat avec Alygne

(Boursier.com) — Finastra , fournisseur mondial d'applications logicielles et de places de marché financières, annonce son partenariat avec Alygne, une plateforme technologique de développement durable fournissant des données alternatives ESG sur mesure, afin d'aider les gestionnaires d'actifs à l'échelle mondiale à faire des choix plus éclairés en matière d'investissements ESG.

Grâce à un nouveau connecteur, les données d'Alygne sont intégrées de façon transparente dans Fusion Invest, permettant aux utilisateurs d'exploiter les capacités de gestion de la solution pour ne retenir que des portefeuilles en phase avec leurs valeurs ESG.

"Faire des choix en matière d'investissement alignés avec les valeurs de l'entreprise et de l'utilisateur est une priorité pour les gestionnaires d'actifs, mais cela reste difficile tant l'accès aux données et aux métriques est restreint", déclare Fabien Féron, Senior Product Manager - Fusion Invest chez Finastra. "En plus d'utiliser les mesures financières traditionnelles pour surveiller leurs portefeuilles, nos utilisateurs peuvent renforcer leur processus de prise de décision en accédant aux données ESG personnalisées d'Alygne via notre solution. Ils peuvent facilement vérifier l'impact des simulations de transactions sur les marchés publics et privés."