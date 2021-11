(Boursier.com) — Finastra annonce l'introduction de nouvelles capacités de conformité anti-blanchiment d'argent (AML) intégrées à sa solution de paiement Fusion Global PAYplus, via Fincom.co et la plateforme de développement ouverte FusionFabric.cloud. Les banques peuvent désormais tirer profit des options de filtrage de l'application pour accéder aux fonctionnalités de conformité en temps réel qui répondent aux exigences réglementaires tout en permettant une réduction des coûts opérationnels.

Gideon Drori, CEO de Fincom.co, a déclaré : "Le contrôle de conformité devient de plus en plus difficile à respecter pour toutes les entreprises de services financiers, et les banques peuvent encourir des pénalités si des transferts non réglementés ou illégaux sont effectués. En mettant notre solution à la disposition des clients de Finastra, nous offrons des capacités de conformité intuitives à un public plus large et leur permettons de se séparer des anciennes solutions, en réduisant les taux de faux positifs ou de faux négatifs."