Financière Galilée annonce l'acquisition de Sedec Finance

(Boursier.com) — Financière Galilée annonce ce jour l'acquisition de Sedec Finance, société de gestion de portefeuille créée en 1991 et spécialisée dans la gestion obligataire. Une opération qui vient compléter la palette d'expertises de Financière Galilée. Financière Galilée vient de finaliser l'acquisition de Sedec Finance. Cette société de gestion de portefeuille agréée en août 1991, avec un historique de plus de 30 ans dans la gestion d'actifs, et tout particulièrement les obligations d'entreprises majoritairement "investment grade" gère aujourd'hui une gamme de quatre OPC et plus de 70 millions d'euros d'encours.

Deux de ces fonds ont été lancés en 1995, dont le fonds Sedec Rendement, qui vient de se voir décerner un Grand Prix de la Gestion d'Actifs de L'Agefi 2022 récompensant la résilience de sa gestion. Une des caractéristiques de la gestion de Sedec Finance est, en effet, l'attention apportée à la régularité des performances.

Avant l'opération, Financière Galilée disposait déjà d'une forte expertise dans la sélection d'actions, la sélection de fonds et la sélection de solutions structurées, avec une spécialisation dans la création de portefeuilles multi thématiques bâtis sur des mégatendances d'avenir.

L'acquisition de Sedec Finance permet d'ajouter la compétence obligataire, au moment où cette classe d'actifs retrouve un intérêt en matière de diversification des portefeuilles, grâce au fort rebond des taux d'intérêts enregistré en 2022.

Financière Galilée envisage déjà le développement de son département obligataire par le renforcement de l'équipe et le lancement éventuel d'autres fonds.

Sedec Finance est d'ailleurs une des rares sociétés de gestion indépendantes à avoir développé avec succès un fonds obligataire libellé en dollars US. Avant la création de Sedec Finance en 1991, son fondateur Élie Chamma, diplômé de l'École Polytechnique et titulaire d'un MBA de l'Université de Wharton, a débuté sa carrière dans la finance à Wall Street, en tant que gestionnaire obligataire à la banque Drexel Burnham Lambert.

Par la suite, il a occupé le poste d'arbitragiste international à la banque Compagnie Parisienne de Réescompte, à Paris.

Entrepreneurs encore en activité ou ayant cédé leur entreprise

La clientèle de Sedec Finance et de ses partenaires est majoritairement composée d'entrepreneurs encore en activité ou ayant cédé leur entreprise. Au travers de cette acquisition, Financière Galilée entend ainsi conforter sa visibilité et son ancrage auprès de la clientèle privée, via les professionnels de la gestion de patrimoine, family offices ou gérants privés qui constituent déjà un socle de partenaires important pour la société.

"L'acquisition de Sedec Finance constitue une étape déterminante dans notre stratégie de croissance", se félicite Roni Michaly, président de Financière Galilée.

"Nous sommes prêts à accueillir et à développer une expertise obligataire de qualité et nous sommes ravis que cette acquisition vienne également renforcer notre présence parisienne. Pour cela, l'acquisition de Sedec Finance répond parfaitement à ces objectifs. Cette acquisition conforte également notre ambition de parvenir à 400 millions d'actifs sous gestion à fin 2023. Nous ne nous interdisons pas, en outre, une nouvelle opération de croissance externe, si l'occasion venait à se présenter."

Pour bien opérer la transition, les termes de l'accord entre l'acquéreur et le vendeur prévoient qu'Élie Chamma continue à accompagner Financière Galilée pendant au moins 3 ans.

"Je suis ravi d'avoir trouvé en Financière Galilée un acquéreur à l'esprit entrepreneurial, apte à valoriser l'expertise complémentaire à la sienne développée par Sedec Finance depuis plus de 30 ans" a déclaré Élie Chamma.

Forte de plus de 20 ans d'historique, Financière Galilée gérait, avant cette acquisition, un encours de 250 millions d'euros, au travers d'une gamme de 7 fonds et des mandats discrétionnaires traditionnels ainsi que multi-thématiques. La stratégie de croissance engagée depuis plusieurs années passe par une offre de plus en plus étoffée, capable de faire face aux besoins de la clientèle privée des partenaires de Financière Galilée."