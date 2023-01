Financière du Capitole rejoint Crystal et son pôle de gestion de patrimoine Laplace

(Boursier.com) — Financière du Capitole a finalisé son processus d'association à Crystal, leader de la consolidation des CGP Français. La société avait partiellement rejoint le Groupe avec sa filiale Axyalis en juin 2021 et y apporte désormais l'intégralité de ses activités.

Financière du Capitole fait partie des acteurs historiques du secteur de la gestion de patrimoine, avec plus de 500 ME d'encours, 6,2 ME de CA et 5 implantations à Toulouse, Bordeaux, Paris, Grenoble et Dijon. La société accompagne une clientèle exigeante de dirigeants d'entreprise et professions libérales, fréquemment dans la cadre de l'interprofessionnalité.

La société a été fondée en 1995 et est toujours présidée par Jean-Luc Delsol, aux côtés de ses associés Arnaud Dauba, Stéphane Keuleyan et Sébastien Lavaud et de leurs 22 collaborateurs, qui rejoignent tous Laplace, le pôle de gestion de patrimoine de Crystal.

Large couverture

Avec cette opération, Laplace se renforce sur des zones géographiques attractives et en croissance, avec une stratégie de large couverture du territoire avec ses 21 bureaux et une forte présence dans les grandes métropoles. L'opération permet également d'accentuer le développement du groupe sur l'interprofessionnalité, notamment les partenariats avec les experts-comptables, au coeur du développement de Laplace et de Financière du Capitole.

Jean-Luc Delsol prendra la direction France de Laplace en tant que Directeur Général Délégué, tandis qu'Arnaud Dauba, Stéphane Keuleyan et Sébastien Lavaud en seront nommés Directeurs Associés.

"Nous sommes très heureux de rejoindre Laplace, dans laquelle nous étions partiellement impliqués depuis 18 mois. Nous avons pu ainsi constater tout l'intérêt de participer au projet leader du regroupement de la profession. Il était donc plus que naturel d'y associer l'intégralité de notre société, pour le plus grand bénéfice de nos partenaires experts-comptables, clients, associés et collaborateurs" a déclaré Jean-Luc Delsol.

Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général de Crystal, indique que "l'arrivée de Financière du Capitole permettra de renforcer significativement notre présence régionale et d'accueillir une équipe très talentueuse. Nos équipes étaient déjà très proches et particulièrement compatibles, notamment en raison de leur positionnement sur l'interprofessionnalité".

"Cette opération finalise le projet Victoire lancé il y a deux ans avec Benoist Lombard, Jean-Luc Delsol, Pascale Antkowiak et Jean-Christophe Antkowiak. C'est une grande fierté d'accueillir une société aussi emblématique" ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué de Crystal.

"Crystal est le projet leader de la consolidation des CGP : au travers d'opérations audacieuses, il démontre son attractivité et permet d'accueillir des associés très engagés au sein de la profession" ponctue Bruno Narchal, Président de Crystal.