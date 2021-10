(Boursier.com) — Financière ARBEVEL et le groupe ACTIS annoncent être entrés en négociation exclusive en vue d'un rapprochement par lequel Financière ARBEVEL ferait l'acquisition des sociétés ACTIS Asset Management et ACTIS Patrimoine, sous réserve de l'autorisation de l'Autorité des Marchés Financiers.

La volonté de rapprocher Financière ARBEVEL et ACTIS repose sur des axes stratégiques clairement identifiés :

i. Créer une société de gestion indépendante de référence, par la taille, la profitabilité et le potentiel de croissance ;

ii. Consolider les forces respectives de Financière ARBEVEL et d'ACTIS au travers d'une combinaison équilibrée et synergétique des activités de gestion collective, de gestion privée et de gestion sous mandat de chacune des deux sociétés, en s'appuyant sur le meilleur des expertises et des compétences en place au sein des deux équipes ;

iii. Regrouper deux équipes de premier plan, en privilégiant la mise en place des meilleures pratiques de chacune des deux sociétés, en permettant à chaque collaborateur de trouver sa place et en motivant chacun d'entre eux dans la poursuite d'un projet d'entreprise ambitieux;

iv. Devenir une plateforme de consolidation "naturelle" sur le marché français de la gestion d'actifs et de la gestion privée, afin de saisir ensemble les opportunités d'acquisitions qui arriveront dans les mois et années qui viennent.

Le capital du nouvel ensemble sera détenu quasi exclusivement par ses dirigeants et ses salariés.

Georges SAUREL, Président Directeur Général d'ACTIS Asset Management, commente : "Ce rapprochement répond à notre volonté de conserver l'esprit entrepreneurial du nouvel ensemble en associant des équipes aux compétences reconnues, complémentaires et de culture proche pour toujours mieux servir nos clients".

Jean-Baptiste DELABARE, Président de Financière ARBEVEL ajoute : "Nous sommes très heureux de ce futur rapprochement et d'accueillir les équipes d'ACTIS que nous connaissons bien et pour lesquelles nous avons le plus grand respect. Les stratégies d'investissement et les offres de service mises en oeuvre par les équipes d'ACTIS vont venir enrichir l'offre produits de Financière ARBEVEL et correspondent à l'attente de nombre de nos clients".

Sébastien LALEVEE, Directeur Général de Financière ARBEVEL : "Nous allons développer avec ACTIS et Financière ARBEVEL un acteur indépendant performant en mesure d'offrir des solutions de placements pertinentes et un service d'une grande qualité à nos clients".

David LETELLIER, Directeur Général Délégué et Directeur de la gestion d'ACTIS Asset Management, précise "En près de 15 ans, grâce à la confiance de ses investisseurs ACTIS a su construire un savoir-faire apprécié d'une clientèle stable. Les expertises de Financière ARBEVEL sur le segment des petites et moyennes capitalisations, ses fonds thématiques et son dispositif ISR intégré à sa gestion financière sera la clé de voute de notre développement futur du nouvel ensemble dans le cadre de ce rapprochement".