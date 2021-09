Financière Arbevel accompagne Tsume dans le financement de sa croissance

(Boursier.com) — Financière Arbevel accompagne au travers d'une dette obligataire non cotée de 2 ME la société luxembourgeoise Tsume dans le cadre du financement de son développement. Cette dernière conçoit et distribue depuis une décennie des figurines haut-de-gamme dans l'univers manga.

Le groupe bénéficie ainsi des droits d'exploitation de licences iconiques telles que Dragon Ball Z, One Piece ou Naruto.

La marque Tsume jouit dès lors d'une forte renommée à travers le monde de par la haute qualité de ses produits et l'originalité de ses statues. La production du groupe a cependant été fortement perturbée du fait de la crise sanitaire au cours de l'exercice 2020.

Le fonds Arbevel Dette Privée PME permet ainsi à Tsume de se doter des moyens nécessaires pour assurer son rebond notamment grâce au déploiement de sa nouvelle gamme récemment lancée, Ikigai : "Nous sommes très heureux de pouvoir donner à Cyril et aux équipes de Tsume les moyens de mettre en oeuvre leur beau projet. Cette opération répond très bien à notre souhait d'accompagner les PME européennes dans leur rebond post-crise sanitaire" précise Thibault Prebay, directeur de la gestion obligataire chez Financière Arbevel.

Selon Cyril Marchiol, "Financière Arbevel a immédiatement compris le potentiel de Tsume. En parallèle de nos discussions sur le dossier, nous avons su je pense, aborder la crise Covid de la bonne manière, autour d'une équipe soudée et motivée. Cette opération représente pour nous tous une victoire sur le combat que nous avons mené et laisse présager un avenir radieux pour ce Tsume 2.0 ".