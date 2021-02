Finance : un nouveau site web pour Mandarine Gestion

Finance : un nouveau site web pour Mandarine Gestion









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mandarine Gestion, société indépendante spécialiste de l'investissement actions, annonce le lancement de son nouveau site web (www.mandarine-gestion.com). Ce nouveau site offre une expérience utilisateur renouvelée, avec une identité visuelle modernisée et un contenu enrichi. Il vient illustrer plus précisément la vision de Mandarine, celle d'une finance utile à l'économie réelle. Il reflète les valeurs et le savoir-faire de Mandarine et donne un accès rapide à ses fonds et solutions.

S'adressant à tout type d'investisseur, conseillers en gestion de patrimoine, investisseurs institutionnels et clients privés, le site répond également à l'accélération du développement international de Mandarine avec des accès multi-langues et multi-pays.