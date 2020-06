Finance : Harmonie Mutuelle crée un fonds de 200 ME pour accompagner les entreprises cotées et non cotées

(Boursier.com) — Harmonie Mutuelle lance le Fonds Harmonie Mutuelle Emplois France. Il est doté d'une enveloppe d'investissement de 200 millions d'euros pour accompagner les entreprises cotées et non cotées (TPE, PME et ETI) dans la création et la sauvegarde des emplois dans les régions, un sujet plus que jamais d'actualité dans le contexte actuel.

La société de gestion Eiffel Investment Group a été mandatée pour soutenir la démarche économique, responsable et solidaire de la mutuelle.

En 2019, Harmonie Mutuelle a validé sa stratégie d'impact territorial et a décidé d'y dédier 15% de ses placements financiers (hors titres de participations et immobilier d'exploitation) soit 200 millions d'euros à travers deux poches :

- Une poche d'investissement dans les entreprises cotées, notamment les petites et moyennes capitalisations

- Une poche d'investissement dans les entreprises non cotées, notamment les ETI, PME et TPE.

Pour la poche cotée, qui représente un investissement de 130 ME (obligations et actions), Harmonie Mutuelle a réalisé un appel d'offre pour en assurer la gestion et sélectionné la société de gestion Eiffel Investment Group. La poche d'investissement non cotée représentera près de 70 ME, qui seront investis dans des fonds de dette privée et de capital investissement, ainsi que des plateformes de prêt, en ciblant notamment les TPE, PME et ETI françaises.

Actuellement, 40 des 70 millions prévus sont déjà alloués, notamment dans des fonds d'investissement régionaux pour soutenir au plus près les territoires et l'emploi.