Finalisation de l'acquisition des participations de La Banque Postale dans Ostrum AM et AEW Europe par Natixis IM

(Boursier.com) — Comme annoncé les 28 octobre et 16 décembre 2021, Natixis Investment Managers (Natixis IM) et le groupe La Banque Postale finalisent l'acquisition par Natixis IM des participations de La Banque Postale dans Ostrum AM (45 %) et AEW Europe (40 %) et prolongent leurs partenariats industriels en gestion d'actifs jusqu'à fin 2030.

A l'issue de ces opérations,Natixis IM détient désormais 100 % du capital des sociétés de gestion Ostrum AM et AEW Europe.

Ces opérations interviennent après consultation des instances représentatives du personnel concernées et obtention des autorisations des autorités de régulation compétentes.

"Les gestions assurantielles et taux et la gestion d'actifs immobiliers sont au coeur des attentes de nos clients et de nos ambitions stratégiques. En devenant l'unique actionnaire d'Ostrum AM et AEW Europe, Natixis IM entend poursuivre activement le développement de ces deux sociétés de gestion leaders dans leurs domaines respectifs avec 442 et 38 milliards d'euros sous gestion au 31 décembre 2021" a déclaré Nicolas Namias, directeur général Global Financial Services - Groupe BPCE.

"Cette opération renforce le positionnement de La Banque Postale Asset Management (LBP AM) en tant que gérant de conviction multi-spécialiste aux avant-postes de l'investissement socialement responsable. La forte dynamique de développement de LBP AM accélère la diversification du groupe telle qu'inscrite dans notre plan stratégique. LBP AM apporte des solutions performantes à ses clients particuliers et institutionnels et répond aux enjeux-clé de la transition durable et juste" a déclaré Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale.