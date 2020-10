Fidelity International : "connectivité du futur"

(Boursier.com) — Fidelity International a renommé le fonds Fidelity Funds - Global Communications Fund en Fidelity Funds - Future Connectivity Fund, reflétant son intérêt croissant pour la "connectivité du futur", un thème de long terme qui transforme notre façon de vivre et de travailler. La stratégie de gestion du fonds reste inchangée.

"La connectivité est un besoin humain fondamental et les populations mondiales ont continuellement mis en oeuvre de l'innovation et de la créativité pour l'améliorer" explique le groupe. "Le monde est désormais à un "âge d'or" de la connectivité, mesuré par la vitesse, l'intensité des données et le nombre de personnes connectées, parallèlement à la sophistication des équipements technologiques. La combinaison de l'accessibilité des outils informatiques, de l'hyper-connectivité et de la robotisation croissante entraîne une explosion de l'innovation dans plusieurs secteurs. L'avènement de la 5G accélère davantage ces tendances".

Géré par Jon Guinness et Sumant Wahi, deux experts des marchés financiers et des secteurs des technologies - médias - télécommunications, le fonds est relativement concentré autour de 30 - 40 valeurs internationales, qui présentent des profils de forte croissance.

Le processus de gestion consiste principalement à identifier les valeurs selon trois catégories distinctes au sein de l'univers de la connectivité :

-Les solutions technologiques : des entreprises de technologie qui fournissent du matériel & des appareils pour alimenter les réseaux ultra-rapides, telles qu'Ericsson ;

-Les infrastructures de réseaux : des sociétés de télécommunications qui construisent et détiennent les réseaux de télécom, à l'instar de Verizon et de Charter aux États-Unis ou encore de Cellnex en Europe ;

-Les services innovants : qui tirent parti de la transition des activités (des entreprises et populations) d'Internet vers le mobile, pour fournir des applications et des services innovants. Il s'agit typiquement d'acteurs des secteurs Internet, médias, et de jeux en ligne comme Alphabet, Alibaba et Tencent.