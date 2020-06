Fidelity annonce la mise en place d'un congé parental égalitaire

(Boursier.com) — Fidelity International annonce aujourd'hui l'introduction d'une politique de congé parental renforcée à l'échelle de l'entreprise : celle-ci implique que les pères et les "parents secondaires" pourront désormais prendre le même nombre de congés payés que les mères et les "parents principaux" au sein de chacun de ses 27 bureaux à travers le monde.

La nouvelle politique entrera en vigueur pour les enfants nés (y compris par l'intermédiaire de mères porteuses) ou adoptés à partir du 1er septembre 2020 et offrira jusqu'à 26 semaines de congés payés pour chaque parent employé par l'entreprise dans les 12 premiers mois suivant l'arrivée d'un enfant...

"Il s'agit d'une nouvelle avancée dans l'engagement de Fidelity pour créer une culture d'entreprise inclusive et égale pour tous. Ces améliorations garantiront que tous les collaborateurs seront soutenus dans leur volonté de passer du temps à s'occuper de leurs enfants, indépendamment de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur lieu de travail ou de la façon dont ils deviennent parents" commente l'établissement.

Anne Richards, Directrice générale de Fidelity International, déclare :"Nous voulons que Fidelity soit un leader du marché et offre une culture d'intégration où tous nos collaborateurs peuvent passer du temps à s'occuper de leurs enfants et s'épanouir dans leur carrière. Nous sommes donc ravis d'annoncer notre nouvelle politique de congé parental et sommes particulièrement fiers de la proposer à tous nos salariés à l'échelle mondiale".

Sally Nelson, Directrice du personnel chez Fidelity International, ajoute : "Fidelity a à coeur la diversité et l'inclusion et il est extrêmement important pour nous de traiter tous les parents sur un pied d'égalité et de créer des conditions équitables pour tous les sexes. Cette politique favorable à la famille offrira la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins en matière de garde d'enfants et transformera la parentalité pour de nombreuses familles".