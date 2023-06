FEVE : 1,7 ME levés pour mettre l'épargne citoyenne au service de l'agriculture de demain

(Boursier.com) — "Les enjeux du monde agricole et de notre modèle alimentaire deviennent chaque jour plus pressants : sécheresse dramatique et pertes de récolte historiques en Espagne, contamination de l'eau du robinet aux résidus de pesticides, disparition de centaines de millions d'oiseaux en 40 ans, affrontements autour de l'eau et des méga-bassines... La réalité dépasse, malheureusement, souvent la fiction". Face à ce constat, de jeunes acteurs s'engagent. C'est le cas de FEVE (Fermes En ViE), qui boucle aujourd'hui un premier tour de table de 1,7 ME. Une levée réalisée auprès de 9 Business Angel et de la BPI, pour accélérer son développement.