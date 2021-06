Federation Entertainment lève 50 ME auprès de Montefiore Investment

(Boursier.com) — Le groupe Federation Entertainment vient de procéder à une opération minoritaire avec Montefiore Investment, spécialiste de l'investissement dans les ETI de services, pour un montant global de 50 ME échelonné en deux tranches. BPI et BNP entrés en 2018 restent dans l'aventure.

Créé en 2015 par son dirigeant et actionnaire majoritaire Pascal Breton, Federation Entertainment est un acteur global de la création, la production, du financement et de la distribution de productions originales (séries TV, films, flux et documentaires) à destination des plateformes et des chaînes TV classiques.

Comme son nom l'indique, le groupe est une fédération de talents. Présent dans 7 pays et prévoyant 140 ME de chiffre d'affaires pour 2021, en croissance de plus de 100% par rapport à 2020, il est l'un des studios indépendants leaders en Europe et le premier producteur à avoir travaillé avec Netflix, Hulu et Amazon en Europe. Federation Entertainment, qui a produit ou co-produit des succès tels que Le Bureau de Légendes ou, plus récemment, En Thérapie, dispose d'un important carnet de commandes avec plus de 65 séries en cours de production...