Faguo : levée de fonds de 15 millions d'euros

(Boursier.com) — Certifiée B Corp et première marque à offrir un vestiaire masculin complet, estampillée marque à mission en France, FAGUO se recentre sur sa vision de la mode, à l'issue d'une levée de fonds de 15 millions d'euros menée par NextStage AM et suivie par Sodero Gestion et 3 partenaires bancaires (CIC Ouest, Banque Populaire Grand Ouest et LCL).

Les fondateurs de FAGUO augmentent significativement leur participation au capital pour poursuivre leur mission en faveur de la fair-fashion. De plus, l'opération permet également l'entrée au capital d'une partie des équipes de FAGUO.