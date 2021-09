Factorial clôt un tour de financement de série B de 80 M$

(Boursier.com) — La startup spécialiste des RH Factorial a clôturé un tour de financement de série B de 80 millions de dollars pour la troisième fois de son histoire, depuis ses débuts en 2016. L'entreprise technologique allouera les fonds à son plan d'expansion en France et à l'international.

Concrètement, ce tour de financement a été mené par le fonds d'investissement américain Tiger Global, spécialisé dans les industries de l'Internet, des logiciels, de la consommation et des technologies financières, et investisseur dans de nombreuses start-ups en phase de développement (Séries A et B). Par ailleurs, Factorial a aussi compté sur la participation de ses précédents investisseurs Creandum, Point Nine, K Fund, Venture Capital CRV et Columbia Lake Partners.

Ce tour de financement arrive moins d'un an après la Série A de 18,3 Millions de dollars, et dans un contexte de changement du domaine des RH, qui ont accéléré leur transformation digitale en 2020. Une tendance clé pour la croissance de Factorial.