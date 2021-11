Eyssautier-Verlingue accélère son développement en Grèce

(Boursier.com) — Eyssautier -Verlingue, courtier en assurances Maritime et Transport et principal courtier français en Grèce, annonce l'ouverture d'un bureau commercial à Athènes. Conformément à son plan stratégique 2024, cette première implantation grecque marque une étape importante dans la stratégie de développement d'Eyssautier-Verlingue dans le pays.

Ouvert depuis le 1er septembre 2021 au sein de la CCI/Ambassade, le bureau d'Athènes est sous la responsabilité de Mireille Tirel, qui dispose d'une solide expérience de plus de 30 ans dans le courtage et d'une fine connaissance du marché du transport maritime grec.

Afin de remplir les objectifs de la mission, un nécessaire travail de structuration de l'activité a été entrepris et une équipe Grèce dédiée a été structurée sous la responsabilité de Mireille Tirel. Elle sera notamment accompagnée de Thibaut de Saint-Lager, Agent de liaison avec la clientèle, dont les compétences et solides relations locales seront des atouts de taille pour le développement commercial d'Eyssautier-Verlingue.