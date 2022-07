Exterro Inc : recapitalisation stratégique

(Boursier.com) — Exterro Inc, société dans le portefeuille de Leeds Equity Partners, annonce avoir finalisé une recapitalisation stratégique en réunissant des fonds propres supplémentaires dans le cadre d'une transaction par véhicule de continuation valorisant Exterro à plus de 1 milliard de dollars (USD).

Avec le soutien d'un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan (dont Coller Capital, Glendower Capital et GCM Grosvenor), cette transaction permettra à Exterro de consacrer davantage de ressources à la croissance de son portefeuille de produits "Legal GRC". Cela se traduira par des fusions-acquisitions, et le développement de produits, en passant par de nouvelles initiatives à l'intention des cabinets d'avocats et des prestataires de services, tout en continuant de développer sa clientèle dans le domaine de la criminalistique numérique et le réinvestissement dans son Académie de formation mondiale de premier plan en marge de la commercialisation de nouvelles solutions dans de nouvelles zones géographiques.

Dans le cadre de cette recapitalisation, Leeds Equity s'est engagé sur un financement en capital-investissement conséquent via son dernier fonds vedette, Leeds Equity Partners VII, L.P., parallèlement au véhicule de continuation.