Extens a connu une année 2020 record

(Boursier.com) — Lancé fin 2018, Extens II a été totalement investi à la fin de l'année 2020. Avec près de 50 millions d'euros investis en deux ans, le fonds se démarque par sa vitesse de déploiement et par sa spécificité sectorielle : l'intégralité du fonds a été investie dans des éditeurs de logiciels de santé français.

Porté par la crise de la covid-19 qui a confirmé l'émergence spectaculaire de nouvelles solutions, le secteur de la e-santé a représenté 391 millions d'euros d'investissements en France en 2020, soit 7% des investissements de la French Tech.

Dans ce contexte, l'équipe d'Extens a procédé sur l'année 2020 à cinq opérations, dont trois nouveaux investissements (Medireport, leader européen du logiciel de cardiologie; Horizontal Software, éditeur de solutions de gestion des ressources humaines ; et BMI, leader du logiciel pour la conformité et la transparence dans le secteur de la santé), deux build-ups (rachat de Cineolia, spécialisé dans les services de divertissement pour patients, par Hoppen, expert de la transformation digitale des établissements de santé ; et acquisition de Micro6, éditeur de solutions de gestion du dossier patient en gynécologie-obstétrique, par Bow Medical, spécialiste des logiciels de soins critiques).

Cédric Berger, Associé d'Extens a commenté : "En 2020, nous avons industrialisé notre sourcing des éditeurs de logiciels de santé qui ont le potentiel de devenir les leaders de la digitalisation de la santé de demain ; et nous avons amplifié nos capacités d'accompagnement de nos participations en mettant à profit notre intégration dans l'écosystème de la e-santé, l'un des atouts uniques d'Extens."

Au total, Extens a investi dans 15 éditeurs de logiciels de santé, pour un ticket de 2 à 12 ME, depuis sa création en 2014. En incluant les co-investissements, ce sont plus de 100 millions d'euros qu'Extens a injecté dans les logiciels de santé "made-in-France".